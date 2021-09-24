الارشيف / أخبار مصر

التعليم: منهج العربى للرابع الابتدائى امتداد للتطوير من الصفوف السابقة.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/27
  • 2/27
  • 3/27
  • 4/27
  • 5/27
  • 6/27
  • 7/27
  • 8/27
  • 9/27
  • 10/27
  • 11/27
  • 12/27
  • 13/27
  • 14/27
  • 15/27
  • 16/27
  • 17/27
  • 18/27
  • 19/27
  • 20/27
  • 21/27
  • 22/27
  • 23/27
  • 24/27
  • 25/27
  • 26/27
  • 27/27

شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: منهج العربى للرابع الابتدائى امتداد للتطوير من الصفوف السابقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نوال شلبى مديرة مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: يعد كتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي  امتدادًا لمنظومة تطوير اللغة العربية من الصفوف السابقة، حيث تكاملت مهارات اللغة (الاستماع – التحدث – القراءة – الكتابة) من خلال محتوى شائق وممتع، يتناسب مع خصائص التلاميذ، ويرضي ميولهم؛ فتنوع ما بين النصوص المعلوماتية، والقصص، والشعر، حيث يستطيع التلميذ من خلاله التدريب على مهارات اللغة، وتنمو ذائقته اللغوية من خلال الشعر، وتزداد ثروته اللغوية، ويكتسب المعارف من خلال التقاطع مع المواد الدراسية الأخرى. اجمل امنياتي بعام مثمر.

وكانت  الدكتورة نوال شلبى، أكدت إنه علي مدار السنوات الثلاثة السابقة درس التلاميذ من الصف الأول الابتدائي حتي الصف الثالث منهج اكتشف وهو منهج متعدد التخصصات ومن هذه التخصصات المتعدده كانت المهارات المهنيه فتعرف التلاميذ علي بعض المهن في مجتمعنا وأدواتها وأهميتها ورسموا في الكتاب تصوراتهم عن هذه المهن.

وتابعت مديرة مركز المناهج: في الصف الرابع واستكمالا لذلك يدرسون مقررا عن هذه المهارات المهنية مع تطور يتناسب مع ما درسوه ومع تطور قدراتهم.

وتابعت مديرة مركز المناهج الدكتورة نوال شلبى: أن الأنشطة التي يحملها هذا المقرر تتناسب في امكانياتها مع إمكانيات المدرسة المصرية الحكومية وفي الأيام القليلة المقبلة سيتم تدريب قطاع كبير من المعلمين لتدريس المقرر أجمل الامنيات بالتوفيق لابنائنا الطلاب والمعلمين بالعام الدراسي الجديد.

 

FB_IMG_1632509068034
 

 

FB_IMG_1632509069939
 

 

 

FB_IMG_1632509072943
 

 

 

FB_IMG_1632509074624
 

 

 

FB_IMG_1632509076391
 

 

 

FB_IMG_1632509078215
 

 

 

FB_IMG_1632509079930
 

 

 

FB_IMG_1632509081746
 

 

 

FB_IMG_1632509083505
 

 

 

FB_IMG_1632509085268
 

 

 

FB_IMG_1632509087061
 

 

 

FB_IMG_1632509088833
 

 

 

FB_IMG_1632509090589
 

 

 

FB_IMG_1632509092461
 

 

 

FB_IMG_1632509094255
 

 

 

FB_IMG_1632509096486
 

 

 

FB_IMG_1632509098319
 

 

 

FB_IMG_1632509100342
 

 

 

FB_IMG_1632509102117
 

 

 

FB_IMG_1632509104005
 

 

 

FB_IMG_1632509106029
 

 

 

FB_IMG_1632509107857
 

 

 

FB_IMG_1632509109630
 

 

 

FB_IMG_1632509111412
 

 

 

FB_IMG_1632509113119
 

 

 

FB_IMG_1632509115384
 

 


 

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا