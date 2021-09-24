شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 810 سيدات تتوفى يوميا في العالم لأسباب يمكن تفاديها أثناء الحمل والولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن 810 سيدات تتوفي كل يوم في العالم لأسباب يمكن تفاديها أثناء الحمل والولادة، وطالبت الوزارة بالتركيز على صحة الأم الحامل وجنينها من أجل الوصول لولادة آمنة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان على صفحتها بالفيس بوك: يجب الاعتناء بصحة الأم والجنين بشكل جيد والمتابعة الدورية مع الطبيب المختص.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين تستهدف متابعة صحة الأم والمولود لمدة 42 يوما بعد الولادة، مضيفة أن المبادرة مستمرة في العمل في الوحدات الصحية من 8 صباحا وحتى 2 مساء.

وتقدم المبادرة مجموعة من الخدمات الصحية للام والجنين أهمها:

1- الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل.

2- متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة.

3- صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

4- عمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية.

5- يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

6- تشمل إجراء فحص إكلينيكى لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين.

7- التطعيم ضد التيتانوس.

8- قياس الطول.

9- قياس الوزن، وضغط الدم.

10- إجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا.

11- تحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه.

12- اجراء تحليل بول كامل لاكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولي.