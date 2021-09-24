سد النهضة| خبير مصري: استمرار البناء يهدد بكارثة.. وإثيوبيا قدمت معلومات مغلوطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الدولة المصرية خلصت إلى دراسة استغرقت عام تحت إشراف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري؛ تم الاستعانة فيها ببيانات سد النهضة منذ عام 2016 حتى آخر تحديث باستخدام تقنية "

INSR" العالية الجودة.

وأضاف العسكري في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الدراسة أكدت أن إثيوبيا قدمت معلومات مغلوطة لدولتي المصب حول حجم التخزين والكمية المتبقية؛ مشيرًا إلى أن إثيوبيا لا تستطيع أن تخزن كمية تتراوح من 17.5 إلى 20 مليار متر مكعب، نتيجة لوجود اهتزازت في الجانب الشرقي والجنوبي للسد السرج والسد الخراساني؛ ما قد يؤدي لكارثة في حال استمرار أعمال البناء على حد قوله.

وتابع أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بالولايات المتحدة الأمريكية، أن البيانات أشارت إلى وجود نزوح بالسد في المنطقة 1 و6 من الجانب الغربي للسد، ما نتج عنه هبوط في منطقة السد الخرساني، مضيفًا أن الأخطر موجود في السد السرج، والذي بدونه لا يمكن أن تخزن إثيوبيا الكمية المقدرة بـ73 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن مصر ستظهر للعالم حقيقة ما يحدث من تهديد للشعبين المصري والسوداني، مضيفًا: "على الشركة الإيطالية التي تشارك في بناء السد تحمل مسؤوليتها الأخلاقية تجاه المشروع".

وقال العسكري: "هل خزنت إثيوبيا أي نقطة مياه خلف سد السرج؟!" مؤكدًا أن الرد المنتظر يكون بالعلم وليس بتصريحات فضفضة.

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