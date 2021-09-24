أفقد أخته عذريتها وفسخ خطبتها.. كيف عاقب سائق صديقه الخائن في إمبابة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

صداقة وطيدة جمعت شابين بحكم الجيرة والعمل في نفس المجال "سائق توك توك" سرعان ما تطورت إلى "نسب" ظنا أنه سيزيد أواصر الصداقة لكنها كانت سكين الغدر التي هدمت كل شئ.

تلقى اللواء عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة إشارة من أحد المستشفيات بصولو سائق توك توك مصاب بطعنة نافذة أسفل القلب وحالته العامة مستقرة.

التحريات التي أشرف عليها العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، توصلت إلى أن خطيبة المصاب السابقة وشقيقها وراء ارتكاب الواقعة بدافع الانتقام.

جهود البحث والتحري للمقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، كشفت عن أن المصاب كانت تجمعة علاقة عاطفية بشقيقة المتهم كللت بحفل خطوبة حضرها الأهل والجيران. لكن الاثنان سقطا في براثن الشيطان بإقامة علاقة جنسية فقدت معها الفتاة عذريتها.

بدون مقدمات فوجئ أهل العروس بفسخ الخطوبة من قبل خطيبها (الذي تجمعه علاقة صداقة بشقيقها) لكنهم أرجعوا الأمر في النهاية إلى "قسمة ونصيب".

في ذلك الوقت حاولت الفتاة مد جسور التواصل وإعادة المياه إلى مجاريها بينها وبين محبوبها "لازم ترجع لي.. لازم تصلح غلطتك" إلا أن الرد جاء صادمًا "اللي بينا انتهى".

مع تأزم الأوضاع لجأت الفتاة إلى أخيها الأكبر وروت له ما جرى من صديق عمره. اتجه الاثنان لمقابلته ونهره ومن ثم مطالبته بتصليح ما بدأه لكن الأمر تطور إلى مشاجرة تلقى على إثرها سائق التوك توك طعنة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد علاء غنام معاون مباحث إمبابة، من ضبط المتهم الرئيسي وشقيقته اللذان أقرا بصحة التحريات وارتكاب الواقعة. وعلل المتهم فعلته "صاحبي اللي واكل معاه عيش وملح خاني.. شرف أختي غالي".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.