"هنزل اتمشى أشم هوا".. حكاية عزلة أنهاها "مشروع طبيب" بالانتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أمسية ظنها زملاؤه أنها عادية كان أمر يحاك في الخفاء. حدث جلل كان مقيمو سكن الطلبة بصدد أن يشهدوه في ليلة ظلماء لن تتزحزح تفاصيلها عن أذهانهم.

"هنزل اتمشى شوية عايز أشم هوا" بهذه الكلمات ودع طالب بالفرقة الثانية بكلبة الطب بإحدى الجامعات الخاصة رفقاءه بسكن الطلبة.

قبل أن يغلق الباب نطق لسانه بكلمات لم يدر أصدقاؤه معناها إلا بعد فوات الآوان لدى قوله "مع السلامة يا شباب.. أشوفكم على خير".

وسط حالة السكون التي تطبق على مستشفى ملحق بالجامعة المعروفة دلف صاحب الـ20 سنة إلى مبنى الكلية ليلا عبر باب المستشفى.

صعد الطالب إلى الطابق الرابع وقفز من أعلى ليسقط جثة هامدة. انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ بعد إخطار ورد إلى شرطة النجدة بسقوط شاب من علو.

كشفت التحريات أن المتوفى أسرته تقيم بدولة الكويت ويعاني من أزمة نفسية تسببت في ابتعاده عن التعامل مع الاخرين "منطوي على نفسه" فضلا عن وزنه الزائد، فقرر التخلص من حياته بتلك الطريقة.

بفحص هاتف المتوفى عثر رجال المباحث على رسالة أرسلها إلى والديه جاء نصها "سامحوني أنا آسف". وحضر خال الطالب إلى الجامعة بعد اتصال جمعه مع أسرته فعثر على جثة ابن شقيقته أسفل مبنى الكلية.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.