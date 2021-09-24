"خليك جوا دلوقتي".. طعنة الغدر ثمن شهامة عامل دافع عن صديقه بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها بقيادة اللواء مدحت فارس لضبط المتهم بقتل عامل في مدينة السادس من أكتوبر.

تلقى اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب في العشرينات جثة هامدة.

وجه العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، بسرعة فحص الواقعة ومعاينة محل سكن المجني عليه بمنطقة أبو الوفا وسماع أقوال الشهود من الجيران.

تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين المتهم وآخر تدخل على إثرها القتيل "عامل أصل إقامته الفيوم" للفض بينهما.

"خليك انت جوا دلوقتي" اصطحب المجني عليه زميله إلى شقته لإبعاده عن الشجار محاولا التهدأة من روع الطرف الثاني الذي واصل سعيه للاعتداء على زميله ممسكا بسكين محدثُا إصابته بطعنة نافذة بالبطن أردته قتيلا.

تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.