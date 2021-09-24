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التعليم تعلن توفير دليل للمعلم فى اللغة العربية للصف الرابع الابتدائى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نوال شلبى مديرة مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: يصاحب كتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي دليل للمعلم، ليكون مرشدًا له في كيفية تدريس هذا الكتاب، وتوضيح الهدف من كل نشاط وكيفية تنمية المهارات التي يعالجها، وكذلك كيفية تقويمها، كما يوضح الوسائل المعينة في شرح الدروس، والاستراتيجيات التدريسية التي يستخدمها مع التلاميذ.

وتابعت مديرة مركز المناهج:  يوضح الدليل كيفية مراعاة  الفروق الفردية لدى التلاميذ؛ فيضع برامج علاجية للضعاف، ويوفر أنشطة وبرامج إثرائية للفائقين، وبالتالي فهو يأخذ بيد المعلم في رحلة مع الكتاب طوال العام الدراسي خطوة بخطوة حتى نضمن تدريس الكتاب بالطريقة التي يهدف إليها المؤلف وحتى يحقق الكتاب المدرسي الأهداف المرجوة منه.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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