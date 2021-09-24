شكرا لقرائتكم خبر عن علي منير شاب مصري حقق 5 أرقام قياسية بموسوعة جينيس: الحلم عندي بحوله لهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال علي منير، شاب مصري تمكن من تحطيم 5 أرقام قياسية بموسوعة جينيس، إنه بدأ رياضة الجمباز وهو عمره 16 عاما في 2015، وكان يرى لقطات مصورة للاعبي اللعبة، وكان يحاول تقليدهم، ويحاول تطبيقها في إحدى الحدائق العامة المجاورة.

وأضاف خلال تقرير أذاعه الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة "dmc": "كنت أتصفح الفيديوهات لمحطمي الأرقام القياسية بموسوعة جينيس عبر صفحتهم الرسمية، زاد عندي الشغف لتحطيم رقم قياسي، وأول رقم قياسي حققته تم قبوله بعد 20 يوما فقط، وهو أمر غير مسبوق".

وذكر: "أول تجربة لي كانت في عام 2018، في الـ جامب سكواد، وحققت 75 عَدة، ولكنني لم أكن مُلماً بالقواعد اللازمة، وبالتالي تم رفض قبول رقمي من قبل موسوعة جينيس، وأصبت بعدها في الكاحل ولم أتمكن من تحطيمه، وبعد أن تعافيت، عدت وحطمت الرقم القياسي الأول، وفي عام 2021، حققت 4 أرقام قياسية والحلم عندي أحوله لهدف".