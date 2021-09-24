شكرا لقرائتكم خبر عن عضو القومية لمحو الأمية: نستهدف 4500 قرية داخل مصر والإقبال على التعليم كثيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاشور العامرى، عضو الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن الخطة الاستراتيجية للقضاء على الأمية فى مصر 2030، تستهدف 4500 قرية فى مصر، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية.

أضاف العامرى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" الذى يذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن المحافظات المزمع إعلانها خالية من الأمية خلال عامين هى "جنوب سيناء وشمال سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان"، متابعا: "القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار لا تعمل بمفردها، وتجرى مشاركات مع العديد من الجهات مثل القوات المسلحة والوزارات وتم ربط مبادرة محو الأمية بمبادرات أخرى مثل تكافل وكرامة وغيرها داخل الدولة".

وأكمل: "فى السابق كنا نواجه عزوفا كبيرا من المواطنين أمام مبادرات محو الأمية، والآن وبسبب زيادة وعى المواطن وثقته فى الحكومة وما تقده من خدمات للمصريين لاسيما الصحية والاجتماعية، فى السنوات الأخيرة، بات يقبل على محو الأمية بكثافة، لأنه أصبح يشعر أن الدولة المصرية تقف بجانبه".

وأشار إلى أهمية التواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى، فى إطار عام المجتمع المدنى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، مؤكدا وجود خطط تنفيذية داخل كل محافظة لمحو الأمية فى إطار الخطة القومية الموضوعة.