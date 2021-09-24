شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد توسعة الدائرى ويشدد على الالتزام بالجداول الزمنية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له، بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي وهي الطرق الجديدة التي تخدم عشرات الآلاف من السيارات علي مدار الساعة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس حرص على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الجولة التفقدية على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية القياسية، فضلًا عن التطبيق الدقيق للإجراءات الخاصة بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

وساهمت مشروعات الطرق بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري واختصار زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وحققت سلاسة وسرعة التنقل وتخفيض معدلات حوادث السيارات فضلاً عن توفير تكلفة الوقود.