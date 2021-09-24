شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير عن عمر ناهز 80 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان التشكيلي د. حسن فداوي، عبر حسابه على فيسبوك، وفاة الفنان جمعة فرحات، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، عن عمر ناهز 80 عاما.

ونعى فداوي صديقه الراحل في منشوره وقال: "توفى إلى رحمة الله المشاغب والصديق الجميل جمعة فرحات، هتوحشني يا جمعة العزيز عموماً نلتقي عن قريب لنتبادل النكات ونغرق في الضحك".

والفنان الكبير الراحل جمعة فرحات، حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة عام 1964م.