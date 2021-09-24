شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبارا من الجمعة.. المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر، تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية، وذلك بحسب القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

ووفقا لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس 30 سبتمبر، فيما يكون الجمعة 1 أكتوبر أول يوم لتطبيق المواعيد الشتوية.

”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية مواعيد غلق المحلات والمقاهى والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية المقرر تطبيقها يوم الجمعة المقبل:



اعتبارا من الجمعة.. المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى

المحال والمولات باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات من 7 وحتى 10 م.

يومى الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية تغلق 11 مساءً.

المطاعم والكافيهات والبازارات والموجودة بالمولات من 5 وحتى 12 م.

يومى الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد تُغلق 1 صباحا.

خدمة التيك أواى على مدار 24 ساعة.

الورش والأعمال الحرفية بالمناطق السكنية من 8 وحتى 6 م.

يستثنى من ذلك:

محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

محال بيع الفواكه والخضروات والدواجن

أسواق الجملة والصيدليات.