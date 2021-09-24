شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قرار جمهورى بدعوة مجلسى النواب والشيوخ للانعقاد 2 و5 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.





الرئيس السيسي يتفقد توسعة الدائرى من محور جيهان السادات حتى شبرا-بنها الحر

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي، وهي الطرق الجديدة التي تخدم عشرات الآلاف من السيارات علي مدار الساعة، حيث ساهمت بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري واختصار زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وحققت سلاسة وسرعة التنقل وتخفيض معدلات حوادث السيارات فضلاً عن توفير تكلفة الوقود.

مصر تنجح فى زراعة القطن قصير التيلة وتنتج 15 قنطارا للفدان.. صور

نجحت مصر فى زراعة القطن قصير التيلة وحققت أعلى انتاجية للفدان زادت عن 15 قنطار فى ثورة زراعية جديدة، ولأول مرة فى التاريخ، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزراعته وبتكرار التجربة الموسم الجارى للعام الثانى على التوالى، بعد تقييم نتائج التجربة الأولى، بإشراف ومتابعة ووزارة قطاع الأعمال العام وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بشرق العوينات خلال التجربة، التى يتم تنفيذها للعام الثانى على التوالى.





التعليم تكشف حقيقة استخدام صورة الفنان محمد هنيدى فى كتاب الأحياء للثانويةكشفت الدكتورة نوال شلبى مديرة مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تداولته بعض صفحات السوشيال ميديا يدعي أصحابها أنها منهج الأحياء الجديد للصف الثالث الثانوي وتستخدم فيها صور الممثلين وخاصة الفنان محمد هنيدي، قائلة: مفيش منهج أحياء جديد للصف الثالث هذا العام، كمان أن مناهج ثانوي بوجه عام لا تطبع ولكنها علي بنك المعرفة.





مجلس الوزراء يستعرض نشاطه الأسبوعي.. 7 قرارات و13 اجتماعا.. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافا، سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 18 سبتمبر حتى 21 سبتمبر 2021، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.





بدء غلق المحلات 10 مساءً وفقا للمواعيد الشتوية الجمعة المقبلتبدأ المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر، تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية، وذلك بحسب القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.





قرار جمهورى بدعوة مجلس النواب للانعقاد الثانى 2 أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.





قرار جمهورى بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد الثانى 5 أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 419 لسنة 2021، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.





كيروش يضم 7 لاعبين من الزمالك لقائمة منتخب مصر أمام ليبيااستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، على استدعاء 7 لاعبين من الزمالك لمباراتى ليبيا فى كأس العالم، وهم محمد أبو جبل ومحمود الونش وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ومصطفى فتحى.





مصر تتقدم مركزين في مؤشر الإبداع العالمي لعام 2021أصدر العدد الرابع عشر من تقرير مؤشر الإبداع العالمي لعام 2021، الذي يهدف إلى ترتيب اقتصاديات العالم، وفقًا لقدراتها الابتكارية؛ حيث احتلت مصر المركز 94 بين 123 دولة مقارنة بالمركز 96 بين 131 دولة في العام الماضى.





تونس تلغى حظر تجوال " كورونا " بعد التشاور مع إدارة جائحة كوفيد - 19قرر رئيس تونس قيس سعيد، بعد التشاور مع وزارة الصحة وقاعة عمليات إدارة جائحة كوفيد-19، إلغاء منع تجوال الأشخاص والسيارات بكامل تراب الجمهورية، وذلك بداية على الساعة منتصف الليل، وفق إذاعة تونس.





اتحاد الكرة: مباراة منتخب مصر أمام ليبيا بدون جمهورتلقى اتحاد الكرة، خطابا من الجهات الأمنية يفيد بإقامة مباراة منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، أمام ليبيا يوم 8 أكتوبر الجارى فى تصفيات كأس العالم، ببرج العرب، بدون جماهير.





الزمالك يمدد عقد كارتيرون لثلاثة مواسم قادمةنجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في تجديد التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لثلاثة مواسم قادمة بعد حصول الفرنسي مع الفريق على بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.