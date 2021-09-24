شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية مالطا العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى⁩ اليوم فى نيويورك بوزير الشئون الخارجية والأوروبية المالطى إيفاريست بارتولو.

ويأتى اللقاء استمرارا للقاءات الثنائية التى يعقدها شكرى على هامش زيارته الحالية لنيويورك، حيث يشارك فى أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ فى تغريدة له على " تويتر" أنه تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر ومالطا، وتناول القضايا محل الاهتمام المشترك فى منطقة المتوسط.