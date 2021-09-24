بعد تداول فيديو عبر فيسبوك.. ضبط بائع متجول اعتدى على طفله بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً التعدى على طفل بالغربية.

أجهزة الأمن رصدت مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات "فيسبوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على أحد الأطفال بمطنقة الصاغة بطنطا بمحافظة الغربية.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المذكور وتبين أنه (بائع متجول – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا).

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن الطفل المُشار إليه هو نجله، وعلل قيامه بالتعدى عليه لقيامه بسرقة مبلغ مالى منه حال تواجده بالمنطقة المشار إليها.