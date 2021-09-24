غلق شارع 79 بالمعادي لتنفيذ أعمال إنشائية بالصرف الصحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق شارع 79 بالمعادي لبدء تنفيذ أعمال إنشائية بالصرف الصحى.

وأعلنت الإدارة أنه تزامناً مع بدء تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بالصرف الصحى بشارع (79) بمنطقة المعادى بالقاهرة، مما يستلزم تنفيذ غلق كلى لشارع (79) بمنطقة المعادى فى الوصلة من شارع (250) حتى شارع (15) فيما بعد ميدان النادى فقط، دون تنفيذ أى أعمال بشارعى (250 – القنال) مع الإستقباء على حركة المرور بميدان النادى.

كما يتم الاستبقاء على حركة المرور العرضى بشوارع (16-17-18-19-24)، وتقاطعهم مع شارع (79) بمنطقة المعادى وميدان النادى بداية من شارع (250) حتى ميدان النادى اعتباراً من يوم السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة (45) يوما على أن تكون الأعمال على مدار اليوم.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.