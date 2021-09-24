جثتين طايرين من الدور الخامس.. تفاصيل العثور على جثتي أم وطفلتها بـ 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثتين لسيدة وطفلة بأحد الشوارع بمنطقة 15 مايو.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو بلاغا من الأهالي بوجود جثتين في إحدى المجاورات بمنطقة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة "أ.م"، 34 سنة، و"م.أ"، 6 سنوات.

وبالفحص تبين وجود كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم نتيجة السقوط من علو، وأنهما سقطتا من الطابق الخامس بإحدى العمارات السكنية وجار الوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.