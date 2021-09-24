"المجاز السياسي".. جديد عمار علي حسن عن سلسلة عالم المعرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - عن سلسلة "عالم المعرفة" الشهيرة صدر كتاب عمار علي حسن الجديد "المجاز السياسي"، في 366 صفحة من القطع المتوسط، ويحوي ستة فصول إلى جانب مسرد يحوي أهم المجازات السياسية المتداولة عربيا ودوليا.

يحاول الكتاب، وهو الأول من نوعه في حقل العلوم السياسية عربيًا، لفت انتباه دارسي السياسة وباحثيها، والعاملين فيها، والمنشغلين بها، والعائشين لها، إلى أهمية المجاز في فحص حقل السياسة تفكيرا وتنظيرا وتعبيرا وتدبيرا.

ويدور الفصل الأول عن علاقة السياسة بالكلام عموما، والثاني عن تعرف المجاز السياسي، ثم يأتي الثالث ليتناول الاستعارة السياسية، أما الرابع فيتعلق بالمبالغة، والخامس عن مجاز الصورة، وأخيرا يتطرق السادس إلى قضية الصمت السياسي.