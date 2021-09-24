الشركة الفرنسية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من السائقين بالخط الثالث لمترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

احتفلت الشركة الفرنسية "اّر.ايه.تي.بي" في القاهرة المسئولة عن تشغيل الخط الثالث للمترو بتخريج الدفعة الأولى من السائقين الجدد الذين تم تدريبهم على نظم التشغيل والقيادة لعربات المترو، بحضور الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ووديع بوشيحة الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الشراكة بين الحكومة والشركة الفرنسية تأتي تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية بالتعاون مع القطاع الخاص، وإشراكه في مشروعات التنمية، موضحًا أن التعاون مع الشركة يحقق أهداف الهيئة ووزارة النقل بشكل عام لما تقدمه الشركة من خبرات عالمية في قطاع النقل والمواصلات للسوق المصري من خلال دورها في تشغيل وإدارة هذا المرفق الحيوي الذي يعتمد على كوادر مدربة على أعلى مستوى.

وأضاف والي، أنه تم تعيين أكثر من 90% منهم من الكوادر المحلية، موضحًا أن المعايير العالمية التي تتبعها الشركة في الإدارة من أهدافها تطوير الخدمات وضمان جودة وسلامة المواطنين.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن تخرج السائقين يساهم في رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الشعب المصري في واحد من أهم المشروعات القومية والحيوية المرتبطة بتسهيل حياة المواطنين، موضحًا أن الشركة تحرص على تطوير نظام التشغيل للخط الثالث للمترو والرفع بمستوى الصيانة و تقديم أفضل الخدمات للمصريين عن طريق نقل خبراتها الممتدة لسنوات طويلة فى العديد من دول العالم إلى مصر.