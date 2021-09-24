شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يستعرض نشاطه الأسبوعي.. 7 قرارات و13 اجتماعا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافا، سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 18 سبتمبر حتى 21 سبتمبر 2021، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة بمنطقتى رابعة وبئر العبد، ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالى مساحة 89960.55 فدان، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامهما فى أنشطة الاستصلاح والاستزارع، بالإضافة إلى الموافقة على التعاقد بطريق الإيجار مع شركة الإسكندرية المتحدة لاستصلاح الأراضى (صافولا)، بغرض الاستصلاح والاستزراع لمساحة 20 ألف فدان، تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الكائنة بناحية غرب المنيا، طبقاً للشروط والضوابط.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية المتعلقة بطلب محافظة الفيوم، ووزارة التنمية المحلية، بشأن التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع فى مساحة 9625 م2 من أملاك الدولة، بقرية بنى أحمد الغربية، بمركز المنيا بالمحافظة، لاستغلالها فى إنشاء مجمع خدمى للأنشطة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة "شغلك فى قريتك"، إلى جانب الموافقة على اعتماد قواعد التسعير للوحدات السكنية التى يتم بيعها لكل من مصابى أسر شهداء القوات المسلحة، والشرطة، والثورة، والحالات الملحة والعاجلة، وبرنامج "الأطفال فاقدى الرعاية" التابع لوزارة التضامن الإجتماعي.

وبالإضافة إلى القرارات السابقة، فقد تمت الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، فى عدد 29 منازعة، فضلاً عن الموافقة على إسناد أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير مدينة الغردقة لعدد من الشركات المتخصصة، ومن بين هذه المشروعات طريق المطار "المرحلة الثانية"، وكذا الممشى السياحي، والبوابات الإلكترونية.

كما شملت القرارات أيضاً، موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على طلب المستشار رئيس مجلس الدولة، بإصدار عملة متداولة فئة الجنيه الواحد، وسك 7000 قطعة من العملة التذكارية، مصنوعة من الفضة فئة المائة جنيه، بمناسبة اليوبيل الماسى لمجلس الدولة، على أن يتم الإصدار بعد موافقة البنك المركزي.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى اجتماع سيادته مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تعمل عليها الوزارة مثل منصة "مصر الرقمية"، ومشروع الرقم القومى للعقارات، وأعمال البنية التحتية المعلوماتية بالمرحلة العاجلة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة أعمال وأنشطة "صندوق مصر السيادي" والرؤية المستقبلية له، وخطوات حصر الأصول التى يمكن استثمارها فى مختلف القطاعات، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بمخططات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، ومساعى توطين هذه الصناعة فى مصر مرحلياً، وذلك بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ومسئولى الصندوق.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة آليات صيانة وإدارة وتشغيل عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات الكبرى، بالإضافة إلى عقد سيادته اجتماع لاستعراض الخطة المقترحة لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التعرف على تفاصيل العرض المقدم من إحدى الشركات الصينية الكبرى لإدارة وتشغيل المنطقة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولى الوزارة، وممثلى الشركة الصينية.

واستكمالاً للاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لاستعراض مقترح إنشاء مركز لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثل قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب اجتماع سيادته مع رئيس هيئة تنمية الصعيد لمتابعة جهود الهيئة خلال الفترة الماضية ومقترحات الرؤية التنموية، حيث أكد على دعم الحكومة للهيئة لأداء دورها فى وضع خطة للإسراع بمشروعات التنمية لمناطق الصعيد.

كما تضمنت الاجتماعات أيضاً اجتماعاً لمتابعة خطوات مشروع الجينوم البشرى المرجعى للمصريين، حيث وجه بوضع آليات واضحة للإسراع فى تنفيذ هذا المشروع المهم بما يسهم فى نقل مصر إلى مرحلة العلاج الجينى القائم على الطب التشخيصي، وذلك بحضور وزراء العدل والتعليم العالي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والاتصالات، والرئيس التنفيذى لمشروع الجينوم بأكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى عقد الاجتماع الأسبوعي، حيث تم استعراض عدد من الملفات مثل المشروعات الخدمية والتنموية التى تم افتتاحها، ومستجدات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين حول التغيرات المناخية، وآخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا.

كما عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير الريف المصري، وبحث تحديات التنفيذ بالمرحلة الأولى، حيث أكد أن الرئيس السيسى يضع المبادرة على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاتصالات، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى جانب عقد اجتماع مع وفد من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعى السيارات، حيث أكد أن استراتيجية توطين صناعة السيارات تحظى بدعم لا محدود من الرئيس السيسي، والحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى مسار دعم الصناعة، وذلك بحضور وزير المالية، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال "الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة"، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ السويس، ومدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، ونائب محافظ السويس، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس محافظا الأقصر، والإسماعيلية، ونائب محافظ جنوب سيناء، بجانب اجتماع مع محافظ السويس لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظة، وعدد من الفرص الجاذبة للاستثمار بالمحافظة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ونائب محافظ السويس

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، تقديم تهنئة لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفوز "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بجائزة "الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 "، فى مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحاً من العديد من البلدان، كما نعى المشير محمد حسين طنطاوي، متوجهاً بخالص التعازى إلى عائلة الراحل العظيم، وأسرة العسكرية المصرية، وجموع الشعب المصري، حيث أكد أنه كان رجل دولة من طراز خاص استجاب لنداء الوطن فى كل وقت وأدى مهامه الجسام بضمير وطنى وشجاعة وإقدام، بجانب استعراض عدد من إصدارات وزارة الثقافة ضمن خطتها لنشر الفكر والوعى بين شرائح المجتمع المصرى فى جميع المحافظات، حيث أكد أن الوعى جدار حصين يقى الوطن كافة الأفكار المتطرفة والهدامة ويحفز طاقات البناء والتنمية

أما بشأن اللقاءات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء، فقد عقد سيادته لقاء مع وزير القوى العاملة لبحث تطورات ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا والعراق، حيث أكد على أن عودة العمالة المصرية للمشاركة فى جهود البناء والتعمير فى البلدان العربية تعد خطوة فاعلة نحو تحقيق التكامل العربي