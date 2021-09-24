شكرا لقرائتكم خبر عن "تقييم وتقويم الطلاب فى جامعات الجيل الرابع".. ورشة عمل بإعلام القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة يومى السبت والأحد 25 و 16 سبتمبر 2021 وفى إطار أنشطة مشروعها للتأهل للاعتماد الدولى ورشة عمل حول "الأساليب الحديثة فى تقييم وتقويم الطلاب فى جامعات الجيل الرابع" برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية ورئيس المشروع.

وقالت هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن هذه الورشة تسعى لتنمية قدرات هيئة التدريس والهيئة المعاونة الخاصة بتوظيف الأساليب الحديثة المعتمدة فى جامعات الجيل الرابع والتى تتسم بالتقويم الموضوعى والرشيد للطلاب باختلاف خصائصهم وقدراتهم الذهنية والمعرفية والمهارية وتعزيز المصداقية لدى الطلاب فى عملية تقويمهم من قبل الاساتذة ويثقون أن التقويم عادل ومنصف وخاصة فى ظل تطبيقات التعليم المدمج (او الهجين) .

فيما قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد المدير التنفيذى للمشروع والمدير الأكاديمى لوحدة الجودة بالكلية ان هذه الورشة يحاضر فيها الدكتور سامة محمود فرج والدكتورة دعاء أحمد هريدى الأساتذة بكلية الدراسات العليا للتربية ويشرف عليها الدكتور خالد صلاح الدين رئيس فريق استراتيجية التعليم والتعلم والتقويم بالمشروع والدكتورة حنان جنيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتناقش هذه الورشة العديد من الموضوعات المهمة منها آليات تقويم الطلاب فى ظل مفاهيم التعليم النشط والتعلم الذاتى والتدريب على نماذج مختلفة لاختبارات الطلاب وفقا للتجارب السائدة فى الجامعات الدولية الرصينة والتدريب على اختبارات الكفاءة rubrics المرتبطة ارتباطا وثيقا باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم المطورة للكلية.