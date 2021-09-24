شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط "خريج تجارة" يكشف على المرضى داخل محل مستلزمات طبية بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط محل مستلزمات طبية بزهراء مدينة نصر به جزء مخبأ ومنفصل يقوم فيه القائم على المحل والحاصل على بكالوريوس تجارة بالكشف على المترددين وإعطاء الوصفات الطبية وإعطاؤهم أدوية داخل المحل، بحضور الدكتورة إيمان عبده مدير التفتيش والدكتورة سلمى الانور نائب مدير التفتيش الصيدلى والدكتورة مروة محمود مفتش الصيدلة.

وذكر بيان لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة اليوم، أن الحملة جاءت بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة اللواء عصام العزب، اللواء محمد رجائى، والمقدم مصطفى زايد من لإدارة العامة لمباحث التموين، بالقيام بحملة على عدة صيدليات ومخازن دواء.

وقالت الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أنه تم العثور على سرير للكشف وسماعة وجهاز ضغط وكؤوس زجاجية وبلاستيكية ومشارط جراحية وابر صينية، وتم ضبط 850 عبوة مستلزمات حجامة وسرنجات وكبسولات وكريمات وأجهزة وتقدر قيمة المضبوطات بـ 380 ألف جنيه، وتم عمل المحاضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت مدير الإدارة العامة للصيدلة، انه تم العثور على كريمات وزيوت مجهولة التركيب غير مدون عليها اى بيانات وكذلك كبسولات غير مدون عليها أى بيانات توضح تركيبها الكيميائى.

قالت الدكتورة علا خطاب انه تم العثور على "سرنجات" مفتوحة وابر صينية مفتوحة، بما يعد مخالفة لقوانين الطب والصيدلة والصحة العامة.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل المديرية أن الإدارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة ان المديرية تسعى لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب أحد بالمواطنين، مؤكدًا أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء ومنع المتاجرة بأدوية كورونا بالسوق السوداء.