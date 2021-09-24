"الريف المصري": تركيب أول برج اتصالات بأراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة "المغرة" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، عن بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي المشروع بمنطقة "المغرة" جنوب العلمين.

وذكرت الشركة في بيان الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار الخطة الموضوعة مؤخرا من جانب الشركة، برئاسة عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، من أجل سرعة مد وتجهيز شبكة الاتصالات وتركيب أبراج إرسال المحمول داخل أراضي المشروع في منطقة "المغرة".

وأضافت أن أعمال تجهيز شبكة الاتصالات تشمل إنشاء وتركيب أربعة أبراج إرسال داخل أراضي المشروع في "المغرة"، في حين تم بالفعل إنهاء التركيبات لثلاثة أبراج ربط أخرى تقع عند منطقة العلمين، والتي من المقرر أن تقوم بتقوية الإرسال وربط شبكة الاتصالات داخل أراضي المليون ونصف المليون فدان في المغرة بالشبكة الرئيسية.

وأشارت شركة تنمية الريف المصري الجديد إلى أنها تعكف حاليا على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات اللازمة لتركيب الأبراج ومد الشبكات، وكذا التواصل بشكل يومي مع كافة الأجهزة والجهات المختصة، المعنية بإنهاء وتشغيل شبكة الاتصالات في منطقة "المغرة"، وذلك استعدادا لبدء التجريب التنفيذي للشبكة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتوفير أفضل خدمة اتصالات ممكنة لصالح المنتفعين من أراضي المشروع.