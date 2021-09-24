التعليم ترد على احتواء منهج الأحياء للثانوية العامة صورا للفنان محمد هنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - ردت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تداولته صفحات سوشيال ميديا، يدعي أصحابها أنها منهج الأحياء الجديد للصف الثالث الثانوي، وتستخدم فيها صور الممثلين وخاصة الفنان محمد هنيدي.

وقالت شلبي في تصريحات صحفية عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، إنه لا يوجد منهج أحياء جديد للصف الثالث هذا العام، مضيفا أن مناهج المرحلة الثانوية بوجه عام لا تتم طباعتها ولكنها متاحة على بنك المعرفة.

ووصفت مدير مركز المناهج، الصفحات المتداولة ويدعي من ينشرها بأنها منهج من كتاب الأحياء للثانوية العامة، بأنها مهزلة لا يجب أن نسهم في نشرها، داعية الفنان محمد هنيدي برفع دعوى على من يروج مثل هذه الشائعات: " مطلعينه في دور عضلة من عضلات الجسم وده ميصحش، ولا يليق والله".

وتداولت صفحات السوشيال ميديا، صورا "كوميكسات" متضمنة صورة لبعض الفنانين أبرزهم محمد هنيدي، ويزعم أصحابها انها ضمن كتاب مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة.