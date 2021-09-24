لماذا أنهت "أم العيال" حياتها من أعلى كوبري أرض اللواء ليلة الخميس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلافات متكررة تحول معها عش الزوجية إلى هشيم تذروه الرياح ليقرر أحد الزوجين وضع حدا لكل ذلك بشكل درامي ظنه المارة أنه محض خدعة سينمائية لكنها الحقيقة المرة مسجلة حالة انتحار جديدة.

مساء أمس الخميس كان أهالي منطقة أرض اللواء بحي العجوزة على موعد مع حادث مأساوي اختارت معه ربو منزل في مقتبل العمر إخراج المشهد الأخير من حياتها على مرأى ومسمع الجميع كما لو أنها تبعث برسالة "مبقتش قادرة أتحمل".

تلقى العقيد مصطفى خليل مفتش فرقة وسط الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيدة من أعلى كوبري أرض اللواء.

على الفور وجه الرائد محمد مجدي رئيس مباحث العجوزة معاونيه بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

المعاينة التي أجريت تحت إشراف رئيس مباحث العجوزة أثبتت حريات أن الجثة لربة منزل تبلغ من العمر ٢٣ سنة، متزوجة ولديها طفلان تقيم بمنطقة أرض اللواء.

تحريات الرائد عمرو ممتاز رئيس مباحث نقطة أرض اللواء، توصلت إلى أن السيدة أقدمت على الانتحار قفزا من أعلى الكوبري بمنطقة سكنها، بسبب خلافات زوجية متكررة خاصة الظروف المعيشية.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.