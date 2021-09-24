ضبط صاحب محل لترويجه أجهزة "ريسيفر" لفك شفرات القنوات بحلوان

تمكن العقيد علاء حمدي رئيس مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن إحدى المحلات الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون وعثر بداخل المحل عمله على ١٠٠ جهاز ريسيفر لماركات مختلفة مزودة بمدخل الإنترنت لفك شفرة القنوات الفضائية باستخدام وصلة أنتنه، ٣ وصلات أنتنه للاتصال بالإنترنت، وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012