ضبط صاحب محل لترويجه أجهزة "ريسيفر" لفك شفرات القنوات بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط صاحب محل لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بحلوان.
تمكن العقيد علاء حمدي رئيس مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن إحدى المحلات الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون وعثر بداخل المحل عمله على ١٠٠ جهاز ريسيفر لماركات مختلفة مزودة بمدخل الإنترنت لفك شفرة القنوات الفضائية باستخدام وصلة أنتنه، ٣ وصلات أنتنه للاتصال بالإنترنت، وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.