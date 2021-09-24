مخدرات وبرشام بملايين الجنيهات.. الداخلية تلاحق تجار الكيف بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط 100 طربة حشيش - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة) بحوزة ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة برج العرب، 50 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

كما تم ضبط 35000 قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (3.900.000 ثلاثة مليون وتسعمائة ألف جنيه تقريبًا). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.