أمن القاهرة يضبط عصابة لسرقة الخلايجة في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين وراء سرقة المواطنين بالإكراه في مصر القديمة.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، أحدهما مصاب بجرحين قطعيين، بأنه حال سيرهما في منطقة كورنيش النيل بدائرة القسم للتنزه فوجئا بشخصين قاما باستيقافهما، والتعدي عليهما محدثين ما به من إصابات، والاستيلاء على الهاتف المحمول لأحدهما كرهاً عنه تحت تهديد السلاح ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدري الإستروكس والبودر- عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمجنى عليه المصاب"- عدد 2 سلاح أبيض المستخدمان في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.