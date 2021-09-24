ضبط ربع مليون قطعة "ألعاب نارية" داخل مخزن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث القاهرة كمية كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام داخل مخزن بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تاجر بمنشأة ناصر بالقاهرة بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص في الاتجار بالألعاب النارية، متخذاً من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن، وعثر بداخله على 19 كرتونة تحوي كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بإجمالي 225,000 ألف صاروخ.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.