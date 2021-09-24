"حفروا بمنطقة جبلية".. ضبط شخصين لتنقيبهما عن الآثار في منشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال المباحث القاهرة، القبض على شخصين أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بمنطقة منشأة ناصر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل المنطقة الجبلية المشار إليها، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 20 متر- أدوات ومعدات التنقيب) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق