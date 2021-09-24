شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بين المونوريل والقطار الكهربائى والسريع والمواصفات والسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الدولة حاليا عددا كبير من مشروعات الجر الكهربائى الجديدة بجانب مشروعات مترو الأنفاق وتحديث شبكة السكة الحديد الحالية، وتشمل مشروعات الجر الجديدة قطارات كهربائية وقطارات سريعة وخطوط مونوريل ونعرض الفرق بين المونوريل والقطار الكهربائى والقطار السريع خلال التقرير التالى:

أولا: المونوريل قطاراته تسير على قضيب حديدى مفرد مثبت أعلى جسم كوبرى ممتد وتعمل بالكهرباء، ومونوريل مصر ستسير قطاراته اتوماتيكيا بدون سائق وتتمتع بنظام تكييف عالى السعة ومزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة سرعته تصل إلى 80 كم/ س، ويجرى حاليا تنفيذ خطين بأطوال 98 كم تقريبا والأول العاصمة الإدارية ـ الاستاد والثانى 6 أكتوبر ـ المهندسين.

ثانيا: القطار الكهربائى المقصود به القطار الكهربائى الخفيف LRT الواصل بين السلام والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان بأطوال 103 كم وهو يسير على شريط سكة حديد مكون من قضيبين، ويعمل بالكهرباء وسرعته تصل إلى 120 كم/ س، ويربط كافة المدن الجديدة شرق القاهرة.

ثالثا: القطار السريع هو قطار فائق السرعة وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها في مصر محدد سرعتها تصل إلى 250 كم/ س وتعمل بالكهرباء ويسير على شريط سكة حديد منفصل تماما عن الحركة المرورية الجانبية، وستربط شبكة القطارات السريعة المخطط تنفيذها كافة محافظات الجمهورية.