شكرا لقرائتكم خبر عن بدء غلق المحلات 10 مساءً وفقا للمواعيد الشتوية الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر، تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية، وذلك بحسب القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

ووفقا لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس 30 سبتمبر، فيما يكون الجمعة 1 أكتوبر أول يوم لتطبيق المواعيد الشتوية.

”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية مواعيد غلق المحلات والمقاهى والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية المقرر تطبيقها يوم الجمعة المقبل:

1. فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يومياً من الساعة 7 صباحًا وتغلق 10 مساءً .

2. يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.

3. مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

4. يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً

5. استمرار خدمة التيك أواى (Take – away)

6. استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

7. مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساءً.

8. يستثنى الورش على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة

9. يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص.

10. يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

11. تٌستثنى من المواعيد الواردة محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

12. يٌراعى الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.