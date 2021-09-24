شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بدعوة مجلس النواب للانعقاد الثانى 2 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وتضمنت المادة الأولي من القرار المنشور، وهو مجلس النواب مدعو للانعقاد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 25 من صفر، سنة 1443 هجرية، الموافق 2 من أكتوبر 2021 ميلادية، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.