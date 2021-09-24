شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد الثانى 5 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 419 لسنة 2021، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.

وتضمنت المادة الأولي من القرار المنشور، وهو مجلس الشيوخ مدعو للانعقاد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء 28 من صفر، سنة 1443 هجرية، الموافق 5 من أكتوبر 2021 ميلادية، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.