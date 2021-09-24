شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفي انتشار ملح طعام فاسد بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





الحكومة تنفي انتشار ملح طعام فاسد بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن انتشار ملح طعام فاسد بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار ملح طعام فاسد بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.





الربط مع المونوريل وتفعيل مسارات للدراجات.. أبرز خطط النقل بالمدن الجديدة

أصدر المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قراراً بإعادة تشكيل هيكل وحدة تنظيم النقل الجماعي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت إشراف المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشرف على الوحدة، وبرئاسة المهندس أحمد شوقي، مؤكداً أن ذلك يأتي فى إطار مواكبة توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة بالمدن الجديدة، والتى تشمل أهم عناصرها الاهتمام بمنظومة النقل بمختلف وسائله.





رئيس الوزراء يستعرض إصدارات الثقافة ضمن خطة نشر الفكر والوعي بين المصريين

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من إصدارات وزارة الثقافة ضمن خطتها لنشر الفكر والوعي بين شرائح المجتمع المصري في جميع المحافظات.





التنمية المحلية: إزالة 5226 مبنى مخالفا و2208 حالات تعد على الأرض الزراعية

أصدرت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تقريرًا حول الجهود التى قامت بها المحافظات خلال العشرة أيام الأولى من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى انطلقت فى 13 سبتمبر الجاري، فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .





الأوقاف تفتتح 16 مسجدا جديدا اليوم بمحافظتى البحيرة وسوهاج

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم 15 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجدا واحدا صيانة وترميمًا، مؤكدة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه من1 /7 /2021م حتى تاريخه (196) مسجدًا، منها (173) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(23) مسجدًا صيانة وترميمًا.





الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.





الصحة تدعو المواطنين للتبرع بالبلازما: يساهم فى شفاء أصحاب الأمراض الخطيرة

أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع فصائل الدم يمكن لأصحابها التبرع بالبلازما والمشاركة فى علاج أصحاب الأمراض الخطرة مثل الهيموفيلياوالتهابات وسرطانات الكبد.





غدًا.. بدء التشغيل التجريبي لأسواق الخير بالعبور بديل الباعة الجائلين بالمدينة

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئـيس جهاز تنمية مدينة العبور، بدء التشغيل التجريبي لأسواق الخير بالحي الثاني خلف المرور، اعتبارًا من غد السبت الموافق 25 سبتمبر، وذلك في إطار زيادة الخدمات بالمدينة، وللقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.





كيروش يجتمع بجهازه المعاون قبل السفر للسويس لحضور مباراة بيراميدز وسموحة

يعقد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اجتماعًا ظهر اليوم قبل السفر إلى السويس لحضور مباراة بيراميدز وسموحة فى دور الـ16 لكأس مصر.





اتحاد الكرة يدرس إقامة كأس مصر بدون الدوليين بعد تأجيله

تدرس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، إقامة مباريات كأس مصر المتبقية أثناء التوقفات الدولية للمنتخب الوطنى، على أن تقام المباريات بدون اللاعبين الدوليين.