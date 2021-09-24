شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد نقل سكان منطقة سن العجوز لوحدات مفروشة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ أعمال تسكين أهالى منطقة "سن العجوز" غير الآمنة بحى الهرم وذلك بالمساكن البديلة لهم بمشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع الحضارى الحديث بمدينة حدائق أكتوبر.

وقد تابع المحافظ ميدانيًا نسب تنفيذ الإزالة للعقارات المتهالكة التى تم تسليم قاطنيها مساكن حضارية بديلة مؤكدًا على الأجهزة المختصة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال وتسكين أهالى سن العجوز والتيسير عليهم وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وذلك استكمالا لما بدأته القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير العشوائيات وتسكين مواطنى المناطق غير الآمنة بوحدات حضارية لتوفير البيئة التى تليق بالمواطن المصرى فى كافة المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.

وأشار محافظ الجيزة أن ذلك يأتى فى إطار توجهات الدولة نحو الانتهاء من كافة المناطق غير الآمنة وتوفير سكن حضارى لقاطنيها وفى ضوء ما انتهى إليه توصيف صندوق تطوير المناطق العشوائية لمنطقة سن العجوز وإدراجها ضمن المناطق غير الآمنة والتى لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر الذى تم إقامته لصالح سكان منطقة سن العجوز محل اهتمام ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمقام على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنيه التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطنى سن العجوز، فضلًا عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكافة الوسائل المعيشية الأخرى.

وخلال الجولة أثنى المحافظ على التنسيق الجيد بين كافة الأجهزة المعنية وفى مقدمتهم قطاع أمن الجيزة لما يبذلونه من جهد كبير فى تأمين عملية نقل وتسكين تلك الأسر فى سهولة ويسر وكذا أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الجيزة.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وتيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم وممثلى الأجهزة الأمنية والمنطقة الأثرية بالمحافظة.