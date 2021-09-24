شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تضبط مزرعتين مخالفتين للاتجار بالحياة البرية وتنقذ 94 حيوانا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة على منطقة المزارع بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار فى الحياة البرية والاتفاقيات الدولية المعنية، وذلك فى إطار رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان بالجيزة، فى إطار محاربة الإتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجى.

وكانت معلومات وردت بوجود حيوانات برية غير مرخصة بالمزارع الموجودة بمنطقة الريف الاوروبى بطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوى بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته فيما يتعلق بعمليات حيازة والاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وفور ورود المعلومات أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت المخالفة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 4 محنطات متنوعة و90 حيوان برى متمثل فى عدد 4 ببغاء كوكاتو أصفر و عدد 17 ببغاء درة مطوق كذلك 26 ببغاء رمادي افريقي و عدد 3 قرود من نوع النيل الازرق افريقى بالإضافة الى عدد 20 سلحفاة سوداني و 4 ببغاء مكاو وعدد 8 قرود من نوع باتاس علاوة على 5 قرد مونا و3 سلحفاة برية مصرية بالمخالفة للقانون، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة الحيوانات المذكورة وايداعها بحديقة الحيوان والعرض علي النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضد المخالف.

جديراً بالذكر أن حيازة الحيوانات البرية تتطلب اخذ تصاريح جهاز شئون البيئة وقد أدعى تجار الحياة البرية الغير شرعيين بأنهم يملكون تصاريح من جهة حكومية ولكن هذا الترخيص لا يغني عن أخذ موافقة الجهات الحكومية المعنية وطبقا لقانون البيئة المصري رقم4 لسنه 94 والمعدل ب9 لسنه 2009 واتفاقيات التنوع البيولوجي فأنه يجب اخذ موافقة جهاز شئون البيئة لكل من معارض الحياة البرية الثابتة والمتنقلة ومزارع التربية والاكثار.