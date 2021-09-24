حجم تعاملاته 80 ألف دولار.. الأموال العامة تضبط تاجر عُملة في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل لتجارة الهواتف المحمولة - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال بيع كروت بأكواد خاصة لشراء تطبيقات للهواتف المحمولة من خلال "المواقع الإلكترونية" وتلقيه ثمنها بموجب تحويلات واردة له من خارج البلاد بالعملة الأجنبية من خلال إحدى شركات تحويل الأموال، وعقب استلامه لها يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندي (80,000) ألف دولار أمريكي.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.