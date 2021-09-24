قتيل لقمة العيش.. مسجل خطر خنقه وساعدته زوجته في إلقاء جثته من أعلى كوبري الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قتيل جديد يضاف إلى ضحايا جرائم بطلها مركبة ذات ثلاث عجلات "توك توك" راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر على يد مسجل خطر وزوجته بعدما خنقاه وألقيا جثته من أعلى كوبري الساحل.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بجوار المعدية بالوراق.

بالانتقال والفحص تبين أنها لأحد الأشخاص مجهول ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات شخصية.

تحريات العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال توصلت إلى أن المجنى عليه (سائق "توك توك" مُبلغ بغيابه بقسم المنيرة الغربية) وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق "له معلومات جنائية"، وزوجته- مقيمان بمنطقة إمبابة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بقيادة الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق ومعاونيه النقيبين محمد حربي وأحمد ماهر.

قرر الأول أنه اختمر في ذهنهما استدراج أحد سائقي مركبات "التوك توك" من صغار السن وقتله والاستيلاء على المركبة قيادته، حيث قاما باستيقاف المجني عليه بزعم توصيلهما لمسكنهما لنقل مفروشات، ولدى وصولهم استدرجا المجنى عليه لداخل المنزل بحجة نقل بعض المفروشات.

غافله المتهم الأول وأجهز عليه خنقاً بحبل حتى فارق الحياة، واستولى على هاتفه المحمول، ثم قام هو وزوجته بإلقاء جثته من أعلى كوبري الساحل.

تم بإرشادهما ضبط مركبة "التوك توك" وأضافا بتصرفهما في الهاتف المحمول بالبيع لأحد الأشخاص أمكن ضبطه والهاتف المستولى عليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.