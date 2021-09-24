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‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-

 

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس بـ9 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأبيض بـ4 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه .

‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان العروس بـ7.5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.

‎- الجوافة بـ15جنيها.

‎- بلح بارحى بـ30 جنيها.

‎‏‎‎‏‎- التفاح السكرى بـ27 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها

‎‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر بـ14 جنيها.

‎‏‎- عنب بناتى بـ13 جنيها.

‎‏‎- الباميا الخضراء بـ16 جنيها.

‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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