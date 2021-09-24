شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة القاهرة تفوز بـ6 جوائز فى المسابقة الدولية للطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصد كلية الهندسة 6 جوائز دولية بالمسابقة الدولية للطاقة المتجددة 2021 في لشبونة بالبرتغال"هوم كيت" لتصميم منازل معيارية مستدامة لسكان الاحياء الفقيرة العشوائية في زمن وباء فيروس كورونا ، مشيرا إلي أن 22 من طلاب وخريجي ومعيدي كلية الهندسة، شاركوا في المسابقة وفازوا بالجائزة الثانية والثالثة، إلي جانب 4 جوائز تقديرية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن دعم الطلاب والباحثين من الشباب المصري الواعد للمشاركة في المحافل الدولية والمسابقات الدولية الكبري انطلاقاً من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ورؤية مصر 2030 واسترتيجية التنمية المستدامة ورفع اسم مصر دولياً كأحد أولويات جامعة القاهرة، مؤكدا علي أن الجامعة حريصة علي دعم أبنائها من المبتكرين وبما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات علي كافة المستويات ومختلف القضايا.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن المشروع الفائز بالجائزة الثانية يهدف إلي تصميم منازل مستدامة و خضراء لسكان المناطق العشوائية الفقيرة من مواد معاد تدويرها لتواجه الكوارث الناتجة عن التغير المناخي كالعواصف والفيضانات والجفاف في ظل وباء فيروس كورونا بسبب عدم توفر الخدمات والمرافق الأساسية للمعيشة وعدم الاستقرار السكني والاضطرار للانتقال بصورة مستمرة.

ولفت الدكتور الخشت، إلي أن المشروع الفائز بالجائزة الثالثة يهدف إلي تحويل المناطق غير الرسمية (العشوائيات) في القاهرة الكبرى إلى مناطق اّمنة مستدامة يستطيع فيها المواطن العيش بحياة كريمة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان هذه المناطق في أحياء القاهرة الكبرى بواسطة أساليب منخفطة التكاليف، الطاقة المتجددة (الشمسية)، وتدوير المياة والمخلفات، وتحقق أهداف التنمية المستدامة، وشدد الدكتور الخشت، علي أن جميع مشروعات الفرق البحثية الفائزة تحت تصرف الدولة المصرية للاستفادة بها في جهود القضاء علي العشوائيات.

وأكد الدكتور الخشت، أن المسابقة عقدت ضمن فعاليات مؤتمر المجلس العالمي للطاقة المتجددة الذي عقد في جامعة لشبونة التقنية في البرتغال وبمشاركة 197 متسابق من 20 دولة بالعالم من بينها فرق من: الولايات المتحدة الامريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والسويد، وبلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا، و اسبانيا، و البرازيل، و المكسيك، وقبرص، والهند، والفلبين، وجنوب افريقيا، و وتركيا، وأنجولا، وكينيا، وكيب فيردي، إلي جانب مصر والبرتغال الدولة المستضيفة، بحضور وزير البيئة البرتغالي، ورئيس جامعة لشبونة وخبراء الطاقة المتجددة والمدن المستدامة في ألمانيا والأتحاد الاوربي والولايات المتحدة، و أعضاء المجلس العالمي للطاقة المتجددة.

وتابع الدكتور الخشت، أن المسابقة الدولية تهدف إلي الحصول على أفضل اقتراحات لتصميم نموذج "معياري قابل للتكرار" لمسكن مستدام لقطعة أرض (بطول 10 أمتار وعرض 5 أمتار) لأسرة مكونة من 5 أفراد للوحدة السكنية علي إجمالى مساحة بنائية 90 متر مربع وبتكلفة بناء منخفضة. كما يجب أن يكون للمسكن هيكل معياري يسمح بسهولة التكرار (على سبيل المثال من خلال البناء الذاتي)، والقدرة على التكيف مع مجموعة متنوعة من حالات تجديد الأحياء الفقيرة. للمتسابق الحرية في اختيار الموقع/ المناخ، ولكن يجب البحث في التصميم الخاص وفقًا لذلك مع مراعاة المواد والثقافة والموارد المحلية و التكيف مع التغيير المناخي في ظل وباء كورونا.

وتابع الدكتور الخشت، أن التقييم خضع الي معايير اساسية للمنافسة بنيت على أساس جودة التفكير والإبداع والابتكار وهم : جودة التصميم والاستراتيجية المعمارية والقابلية للتكرار واستدامة مواد البناء و التكلفة و أداء المناخ الحيوي والطاقة و استراتيجية المياه والنفاسات التكييف مع التغيير المناخي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، والتأهل للمسابقة الدولية كان مفتوحاً لطلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والخريجين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا.

وأكد، أن جامعة القاهرة، والكلية تبديان اهتماماً كبيراً بدعم طلاب وخريجي ومعيدي كلية الهندسة بجامعة القاهرة للمشاركة في المسابقات والمؤتمرات الدولية، لما له من أثر بالغ علي فعالية البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب الباحثين بجامعة القاهرة، مما يساهم في خلق كوادر بحثية بمعايير دولية تخدم الوطن والدولة المصرية.

واوضح الدكتور حسام الدين عبد الفتاح ، عميد كلية الهندسة، أن المسابقة الدولية حظيت بمشاركة كبيرة والأولى من نوعها في مجال حلول البناء المستدام لتجديد الأحياء الفقيرة، و شارك من مصر عدد 15 فريقا يمثلون 76 متسابقا، وتم تسليم ملصقات المشروعات في منتصف مايو 2021 لتقييم تلك المشروعات وعددها 43 مشروعاً وتأهل 18 فريقا للنهائي، وتقيم المشروعات خلال ثلاث مراحل متتابعة من قبل لجنة علمية تشكلت من 10 أساتذة دوليين من جامعات مرموقة و خبير حكومي و مؤسسي لتقييم المشروعات المتسابقة.

وأشار الدكتور عبدالفتاح، إلي أنه تم فوز فريق هندسة بـ6 جوائز من بينها المركزين الثاني والثالث و4 شهادات تقديرية رفيعة المستوى بناء علي اساس النمذجة وجودة التفكير والإبتكار، والنتائج التجريبية التي تنبثق عن المشروع، وقابلية التطبيق الفعلي علي أرض الواقع.