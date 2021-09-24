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الأوقاف تفتتح 16 مسجدا جديدا اليوم بمحافظتى البحيرة وسوهاج

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم 15 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجدا واحدا صيانة وترميمًا، مؤكدة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه من1 /7 /2021م حتى تاريخه (196) مسجدًا، منها (173) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(23) مسجدًا صيانة وترميمًا.

 

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: 

 

مديرية أوقاف البحيرة 

 

1. عبد الجواد عبد الكريم – البرنوجي – مركز دمنهور

2. فوزي حسين – النوبارية

3. التقوى أبو زيد – شمال التحرير – مركز أبو المطامير 

4. عبد الله بن مسعود – الخزان – مركز دمنهور

5. أحمد محسن الغربية – مركز شبرا خيت

6. الهدايا – مورده دسونس – مركز ابو حمص 

7. سويف – بسنتواى – مركز  أبو حمص 

 

8. كفر داود – وادي النطرون

9. النور بمحطة ( 1 ) قرية المعركة – م ومدينة بدر 

10. النور العزبة البحرية – طلمبات - برسيق – أبو حمص 

11. إسكندر- البستان – مركز الدلنجات

12. صدناوي الكبير - السناوي  

13. حميده حسن - كوم البركة – كفر الدوار                                                                                   

 

مديرية أوقاف سوهاج 

14. الحفايظة – العوامر – العسيرات 

15. أحباب الرسول – قرية الحريزات الغربية – مركز المنشأة 

 

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: 

 

مديرية أوقاف البحيرة 

 

16. الرحمة الكبير – قرية خنيزة – مركز كوم حمادة أول 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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