شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 16 مسجدا جديدا اليوم بمحافظتى البحيرة وسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم 15 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجدا واحدا صيانة وترميمًا، مؤكدة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه من1 /7 /2021م حتى تاريخه (196) مسجدًا، منها (173) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(23) مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. عبد الجواد عبد الكريم – البرنوجي – مركز دمنهور

2. فوزي حسين – النوبارية

3. التقوى أبو زيد – شمال التحرير – مركز أبو المطامير

4. عبد الله بن مسعود – الخزان – مركز دمنهور

5. أحمد محسن الغربية – مركز شبرا خيت

6. الهدايا – مورده دسونس – مركز ابو حمص

7. سويف – بسنتواى – مركز أبو حمص

8. كفر داود – وادي النطرون

9. النور بمحطة ( 1 ) قرية المعركة – م ومدينة بدر

10. النور العزبة البحرية – طلمبات - برسيق – أبو حمص

11. إسكندر- البستان – مركز الدلنجات

12. صدناوي الكبير - السناوي

13. حميده حسن - كوم البركة – كفر الدوار

مديرية أوقاف سوهاج

14. الحفايظة – العوامر – العسيرات

15. أحباب الرسول – قرية الحريزات الغربية – مركز المنشأة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف البحيرة

16. الرحمة الكبير – قرية خنيزة – مركز كوم حمادة أول