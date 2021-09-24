شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع تعلن تركيب أول ماكينة فى الشرق الأوسط لتشكيل المعادن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، تركيب أول ماكينة في الشرق الأوسط والثامنة على مستوى العالم، لتشغيل وتشكيل المعادن بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، والتي تعمل بنظام التحكم الرقمي بالكامل، بأحدث تكنولوجيا عالمية على أرض مصر، وذلك بالتعاون مع شركة «دي إم جي موري» الألمانية العالمية.

وتضمنت الاستعدادات المكثفة بالمصنع، تجهيز القاعدة التي سيتم تركيب الماكينة عليها بمواصفات تسليح خاصة، تتحمل حتي وزن 300 طن، وتم دق 55 خازوق بعمق 18 م حتي 22م ، وبمحيط قاعدة 14م*14متر، فضلا عن عدد 2 كتف مسلح بإرتفاع متر ونصف .

ومن المُقرر أن يخضع مهندسو مصنع «سيماف» لتدريب بواسطة خبراء شركة «دي إم جي موري» الألمانية على كيفية عمل وتشغيل الماكينة.