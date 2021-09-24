شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. سيولة وانتظام بطرق ومحاور القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظمت حركة المرور بالطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين، لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

كما تميزت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، بالانتظام، وشهدت شوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، سيولة مرورية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وشهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، سيولة في حركة السير، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.