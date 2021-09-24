شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل البرى: إطلاق وثيقة تأمين للسائقين باشتراكات 70 جنيه سنويا 27 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جبالى المراغى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدء تفعيل النقابة لوثيقة تأمين للسائقين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للنقل البرى، بقيمة اشتراك لمن يرغب 70 جنيها سنويا، وذلك بداية من يوم الإثنين 27 سبتمبر 2021، مشيرا إلى أنه يمكن للعضو الراغب فى الاشتراك سداد قيمته من خلال أقرب مكتب بريد له.

وأوضح المراغى، لـ"الخليج 365"، أن النقابة أجرت دراسة إكتوارية من خلال الاستعانة بخبراء أجروا دراسات بشأن قياس إمكانية إنشاء النقابة لصندوق للكوارث، حيث تم توقيع بروتوكول للتعاون مع الهيئة العامة للبريد، لافتا إلى أن الاشتراك مُتاح للراغبين من سن 18 حتى 65 عام.

وأضاف أن الوثيقة توفر عدة ميزات للأعضاء، فى حالات الوفاة يتم صرف 100 ألف جنيه لأسرته، بالإضافة إلى صرف 2000 جنيه مصروفات للجنازة، وفى حال الإصابة بالعجز الناتج عن الحوادث طبقا لتقارير لجنة طبية يتم صرف 2000 جنيه للعلاج، مشيرا إلى أن العضو يُصبح مُستحق لصرف تلك المبالغ فور سداده للاشتراك وحصوله على إيصال الدفع.