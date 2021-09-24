شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 50 : 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شرق القاهرة على فترات متقطعة من توقيت "2: 8" صباحا.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.