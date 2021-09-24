شكرا لقرائتكم خبر عن قبل فصل الشتاء.. تأكد من سلامة الدفاية الكهربائية واتبع هذه الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من المواطنين يعتمدون على الدفاية الكهربائية خلال فصل الشتاء لتسخين الهواء للهروب من البرودة، لذلك يجب التأكد من سلامة الدفاية قبل قدوم فصل الشتاء للحفاظ على سلامة الأسرة.

وفيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من سلامتها:



1. التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

2. التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد..

3. تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

4. لا تضع الدفايات على قطع الأثاث ( الخزانات – الطاولات ) القابلة للاشتعال و الا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الاقل.

5.في حال وجود أعطال بالدفاية التوجه لاقرب مركز صيانة معتمد.