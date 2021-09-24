شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالصناعات الغذائية: اتجاه لدمج العمالة غير المنتظمة بالمنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين فى الصناعات الغذائية، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس اتحاد العمال، إن تقديرات أعداد العمالة غير المنتظمة تختلف من وزارة لأخرى، إلا أن آخر تقديرات لها أشارت إلى اقتراب أعدادهم من الـ8 ملايين عامل، ويمثلون وفق آخر إحصائيات حوالى 60% من الاقتصاد غير المنظم فى مصر، لافتا إلى أنه جارى العمل على إدراجهم جميعا تحت مظلة التأمين.

وأوضح عيش، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قانون العمل خصص بابين بالكامل معنيين بالعمالة غير المنتظمة، وباب للتدريب والتثقيف ومن المقرر مناقشته فى الفصل التشريعى المقبل، بحيث نصل إلى حل جذرى لتلك المشكلة، قائلا: إن هناك اتجاه إلى دمج العمالة غير المنتظمة فى المنتظمة، وفى ظل توجيهات من الرئيس بالاهتمام بالتعليم الصناعى والفنى، أصبح من بين اهتماماتنا تدريب العمالة غير المنتظمة وتثقيفها لتطوير مهاراتهم وتأهيليها خلال 6 أشهر على أن يتحمل المستثمر 50% من تكلفة التدريب، بحيث يتم إلحاقهم بالعمل مع المستثمرين وبالتالى يتم تحويل غير المنتظم إلى منتظم

وثمن رئيس النقابة العامة للعاملين فى الصناعات الغذائية، اهتمام الرئيس بعلاج مشكلة العمالة غير المنتظمة بطرق حكيمة من خلال إطلاق شهادة "أمان"، وحصر تلك الفئة من العمالة من خلال التخطيط والتضامن والقوى العاملة والجهات المعنية.