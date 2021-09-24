شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المناهج الجديدة لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى والمواد المقرر تدريسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعلم والتعليم الفني المواد التي سيتم تدريسها لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى وأيضا المناهج الجديدة التي تدرس لهذه الفئة الطلابية، الخليج 365" يستعرضها في النقاط التالية.

ـ تدريس مادة اللغة العربية.

ـ يدرس الطالب مادة العلوم.

ـ يتم تدريس مادة الدراسات الاجتماعية.

ـ يدرس الطالب مواد الرياضيات، واللغة الإنجليزي (Connect).

ـ يتم تدريس مادة القيم واحترام الآخر.

ـ يدرس أيضا التربية الدينية "الإسلامية، أو المسيحية".

ـ لأولة مرة يدرس مادة المهارات المهنية.

ـ لأول مرة يدرس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ـ التربية البدنية والصحية والتربية الفنية.

ـ التربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو.

ـ يدرس مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.

ـ المواد المقرر تدريسها للصف الرابع الابتدائى للمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة بنوعيها العربي واللغات.