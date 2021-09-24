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تعرف على خطة تطوير شارع مراد بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - يعد شارع مراد من الشوارع الهامة بالجيزة وله أهمية مرورية كبيرة ويتفرع منه عدة شوارع، وهو ما جعل محافظة الجيزة تتجه لتطويره، ونرصد فى النقاط التالية خطة المحافظة لتطوير الشارع.

 

- التطوير يشمل المسافة الواقعة ما بين أسفل منزل كوبرى الجيزة باتجاه شارع مراد وحتى نفق الجلاء بطول 2.5 كم .

- سيتم تطوير الشوارع الجانبية أيضا.

- يشمل التطوير توفير أماكن إنتظار للسيارات ونقل كافة مواقف السرفيس العشوائية.

- سيتم تطوير الأسوار الخاصة بالمنشأت الموجودة بالشارع وإستبدال الحواجز الخرسانية بمحيطها بأخرى مضيئة.

- سيتم تحسين حالة الإنارة بالشارع والشوارع المحيطة وتطوير منظومة الإعلانات به .

- تنفيذ التطوير دون تعطيل لحركة المرور أو قطع للأشجار المعمرة 

- سيتم الاكتفاء بتقليم وتهذيب الأشجار واستحداث بعض أنواع أشجار الزينة .

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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